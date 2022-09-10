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Гришин: по составу ЦСКА сильнее «Спартака»

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что армейский клуб сильнее «Спартака» по составу.
Гришин: по составу ЦСКА сильнее «Спартака»
  • Legion-Media

«ЦСКА сейчас очень силён. Думаю, по уровню армейцы ближе к «Зениту», чем к «Краснодару». Они лучше укомплектованы, заполучили сильных иностранцев, Хорхе Карраскаль очень хорош, Хесус Медина нашёл себя в коллективе, Фёдор Чалов в отличной форме. Хотя во встрече с «Крыльями Советов» не реализовал два момента. Сначала пробил в перекладину, а потом во вратаря. Мне кажется, в настоящий момент ЦСКА укомплектован лучше «Спартака»», — заявил Гришин в интервью RT.

Ранее Гришин ответил, был бы нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян основным в сборной России.

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