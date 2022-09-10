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Гришин ответил, был бы Сперцян основным в сборной России

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос, был бы нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян основным в сборной России.
Гришин ответил, был бы Сперцян основным в сборной России
  • РИА Новости

«Виноватых нет. Каждый спортсмен делает выбор в определённый момент времени. Сейчас уже ничего не изменить. Сперцян будет выступать за другую сборную. Если бы Сперцян был заигран за сборную России, был бы основным? В команде много игроков хорошего уровня. Уверен, в двух ближайших встречах Валерий Карпин дал бы абсолютно каждому возможность проявить себя. Но при этом не думаю, что Сперцян был бы одним из ключевых исполнителей», — заявил Гришин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что, по мнению Гришина, ЦСКА победит «Краснодар» в девятом туре РПЛ.

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