Гришин ответил, был бы Сперцян основным в сборной России

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос, был бы нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян основным в сборной России.

«Виноватых нет. Каждый спортсмен делает выбор в определённый момент времени. Сейчас уже ничего не изменить. Сперцян будет выступать за другую сборную. Если бы Сперцян был заигран за сборную России, был бы основным? В команде много игроков хорошего уровня. Уверен, в двух ближайших встречах Валерий Карпин дал бы абсолютно каждому возможность проявить себя. Но при этом не думаю, что Сперцян был бы одним из ключевых исполнителей», — заявил Гришин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что, по мнению Гришина, ЦСКА победит «Краснодар» в девятом туре РПЛ.