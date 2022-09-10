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Гришин считает, что ЦСКА победит «Краснодар» в девятом туре РПЛ

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал мнение, что армейский клуб победит «Краснодар» в девятом туре чемпионата России.
Гришин считает, что ЦСКА победит «Краснодар» в девятом туре РПЛ
  • Legion-Media

«Да, ЦСКА является фаворитом. Армейцы набрали ход. «Краснодар» — хорошая команда, показывает неплохой футбол. Но грядущий матч подопечные Александра Сторожука проведут на чужом поле, а в центре обороны у них не всё гладко. Зато в нападении всё хорошо. Алексей Ионов и Олакунле Олусегун смотрятся здорово, Эдуард Сперцян классно исполняет стандарты. Поэтому противостояние будет достойно звания центрального в туре. Думаю, игра будет непростая. Но ЦСКА победит. Скорее всего, с разницей в один мяч», — заявил Гришин RT.

Ранее Гришин ответил, изменился ли стиль «Краснодара» после прихода Александра Сторожука.

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