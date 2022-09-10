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Защитник Пейчинович объявил о завершении карьеры

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Сербский защитник Неманья Пейчинович объявил о завершении карьеры.
Защитник Пейчинович объявил о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru

«Предложений от клубов не было и нет. Я закончил свою карьеру. Уйду на покой и буду заниматься бизнесом», — цитирует Пейчиновича Sport24.

34-летний сербский защитник Пейчинович выступал за «Локомотив» и «Факел». Он провёл в чемпионате России 85 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Пейчинович раскритиковал легионеров, покинувших клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на фоне политической ситуации в мире.

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