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Пейчинович — об отъезде легионеров из РПЛ: они ведут себя как девочки

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Сербский экс-футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович раскритиковал легионеров, покинувших клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на фоне политической ситуации в мире.
Пейчинович — об отъезде легионеров из РПЛ: они ведут себя как девочки
  • AP

«Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо?» — приводит слова Пейчиновича Sport24.

По его словам, в отличие от Европы, в России благоприятная ситуация для жизни.

«Предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны», — заключил Пейчинович.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Пейчинович выступал за «Факел» с 2020 года. Защитник провёл за воронежский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц назвал Воронеж по-настоящему футбольным городом.

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