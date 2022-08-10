Хачатурянц назвал Воронеж по-настоящему футбольным городом

Бывший президент Российской футбольной-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о результатах воронежского «Факела» на старте нового сезона РПЛ.

«У «Факела» замечательный стадион, отличная поддержка болельщиков на трибунах. Это очень важная программа для губернатора Воронежской области и всей губернии в целом. Воронеж доказал всем, что является по-настоящему футбольным городом!» — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что команда сильно старается, а болельщики, в свою очередь, оказывают ей фантастическую поддержку.

После четырёх туров «Факел» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав два очка.

Следующим соперником воронежского клуба станет «Урал». Игра состоится 12 августа. Начало — в 19:30 мск.

Ранее Хачатурянц прокомментировал результаты «Спартака» на старте нового сезона чемпионата России.