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В «Пари НН» заявили, что не в полном объёме реализовали все запланированные трансферы

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Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов подвёл итоги работы нижегородского клуба во время летнего трансферного окна.
В «Пари НН» заявили, что не в полном объёме реализовали все запланированные трансферы
  • РИА Новости

«Только сезон оценит нашу проделанную работу в это трансферное окно. Не скажу, что удалось в полном объеме совершить все запланированные трансферы. Удалось примерно на 70—80%. Мы движемся в тех материальных ресурсах, которыми располагаем», — приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что у клуба есть определённые зарплатные и трансферные рамки. По его словам, если исходить из этих ограничений, то состав укомплектован достаточно квалифицированно.

«Пари НН» (девять очков) занимает десятое место в турнирной таблице. 10 сентября нижегородская команда встретится с «Ахматом». Начало — в 19:45 мск.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил, как «Пари НН» регулярно отбирает очки у грандов РПЛ.

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