В «Пари НН» заявили, что не в полном объёме реализовали все запланированные трансферы
- РИА Новости
«Только сезон оценит нашу проделанную работу в это трансферное окно. Не скажу, что удалось в полном объеме совершить все запланированные трансферы. Удалось примерно на 70—80%. Мы движемся в тех материальных ресурсах, которыми располагаем», — приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что у клуба есть определённые зарплатные и трансферные рамки. По его словам, если исходить из этих ограничений, то состав укомплектован достаточно квалифицированно.
«Пари НН» (девять очков) занимает десятое место в турнирной таблице. 10 сентября нижегородская команда встретится с «Ахматом». Начало — в 19:45 мск.
Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил, как «Пари НН» регулярно отбирает очки у грандов РПЛ.