Гаджиев объяснил, как «Пари Нижний Новгород» регулярно отбирает очки у грандов

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил, как «Пари НН» регулярно отбирает очки у грандов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не совсем правильно утверждать, что команда при Кержакове «парковала автобус» у собственных ворот. Она демонстрировала разную игру. Александр тоже провёл хорошую работу. Да, нижегородцы при Галактионове активно прессингуют, но это зависит от целого ряда факторов. В первую очередь можно сказать, что «Пари НН» неплохо готов физически, раз сумел огорчить сразу несколько грандов и немало очков повырывал в концовках. Плюс произошли некоторые изменения в составе: появились исполнители, способные сыграть иначе», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев назвал успешной работу главного тренера Михаила Галактионова в ФК «Пари Нижний Новгород».