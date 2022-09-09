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Гаджиев объяснил, как «Пари Нижний Новгород» регулярно отбирает очки у грандов

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил, как «Пари НН» регулярно отбирает очки у грандов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гаджиев объяснил, как «Пари Нижний Новгород» регулярно отбирает очки у грандов
  • РИА Новости

«Не совсем правильно утверждать, что команда при Кержакове «парковала автобус» у собственных ворот. Она демонстрировала разную игру. Александр тоже провёл хорошую работу. Да, нижегородцы при Галактионове активно прессингуют, но это зависит от целого ряда факторов. В первую очередь можно сказать, что «Пари НН» неплохо готов физически, раз сумел огорчить сразу несколько грандов и немало очков повырывал в концовках. Плюс произошли некоторые изменения в составе: появились исполнители, способные сыграть иначе», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев назвал успешной работу главного тренера Михаила Галактионова в ФК «Пари Нижний Новгород».

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