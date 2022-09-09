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Гаджиев считает, что Галактионов успешно руководит «Пари НН» и способен прогрессировать

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал успешной работу главного тренера Михаила Галактионова в ФК «Пари Нижний Новгород».
Гаджиев считает, что Галактионов успешно руководит «Пари НН» и способен прогрессировать
  • РИА Новости

«Пусть в РПЛ Галактионов почти не работал, мы всё равно прекрасно его знаем по работе в юношеских и молодёжной сборных России. По итогам восьми туров национального первенства «Пари Нижний Новгород» находится примерно на том же месте, на котором его оставил Александр Кержаков. Но мы уже можем назвать работу нового тренера успешной. Девять очков для команды — неплохой результат. Несмотря на возраст, Галактионов уже довольно разумный и опытный специалист. Помимо молодёжи, он получил важный опыт в «Ахмате». Таких людей необходимо поддерживать. Считаю, Галактионов способен вырасти в тренера высокой квалификации. Но точно нельзя сначала возносить человека, а потом, после серии поражений, низвергать его вниз. Даже если дела у «Пари НН» пойдут хуже, я останусь при своём мнении. Но если коллектив пройдёт чемпионат стабильно, то можно уже будет хвалить Михаила», — рассказал Гаджиев в беседе с RT.

Ранее Гаджиев прокомментировал переход бывшего полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева в казанский «Рубин».

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