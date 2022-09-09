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Онопко: матч со сборной Боснии по футболу нужен команде России

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Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Боснии и Герцеговины.
Онопко: матч со сборной Боснии по футболу нужен команде России
  • РИА Новости

«Сборная Боснии и Герцеговины — очень хороший соперник, команды Ирана и Киргизии — тоже хорошие сборные. Спасибо им, что согласились. Нам нужны эти игры, национальная команда давно не играла. Это очень важно и для футболистов, и для болельщиков, и для страны. Это большой плюс для всех», — цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Миралем Пьянич призвал отменить матч между сборными России и Боснии.

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