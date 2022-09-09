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Пьянич призвал отменить матч между сборными России и Боснии

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Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины по футболу Миралем Пьянич высказался о проведении товарищеского матча с командой России.
Пьянич призвал отменить матч между сборными России и Боснии
  • Gettyimages.ru

«Неудачное решение. У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идёт не так. Федерация знает мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо», — цитирует Пьянича Sportske.

32-летний хавбек также дал понять, что был очень сильно удивлён решением о проведении матча с командой Валерия Карпина.

Пьянич в 107 матчах за сборную Боснии забил 18 мячей.

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее в УЕФА заявили, что не возражают против проведения матча Россия — Босния и Герцеговина.

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