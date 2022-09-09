Тренер Чимаева рассказал, с чего началась массовая драка с командой Диаза

Андреас Михаэль, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, сделал заявление после массовой драки между своей командой и командой американца Нейта Диаза перед турниром UFC 279.

«Хамзат зашёл внутрь в одиночку, а потом начался конфликт с Кевином Холландом. Хамзат дал ему ногой в грудь, после чего завязалась потасовка. Потом подоспела команда Нейта Диаза и присоединилась», — написал Михаэль в своих социальных сетях.

Он также заявил, что они собрались для того, чтобы драться в клетке, а не толпой на одного. По его словам, самое главное — субботний бой.

Журналист Ариэль Хельвани в соцсетях сообщил, что главными участниками инцидента стали Чимаев и Кевин Холланд. Между ними произошла стычка, которая вызвала эффект домино — к потасовке примкнули другие бойцы и их окружение.

Уайт был вынужден отменить пресс-конференцию.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до боя с Гилбертом Бёрнсом не проводил в октагоне весь бой.

Поединок Чимаев — Диаз состоится 10 сентября и станет главным событием в рамках турнира UFC 279.

Ранее президент Eagle FC Шамиль Завуров прокомментировал информацию о массовой драке между командами Чимаева и Диаза.