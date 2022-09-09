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Завуров считает драку команд Чимаева и Диаза постановкой

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Президент Eagle FC Шамиль Завуров прокомментировал информацию о массовой драке между командами шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и американца Нейта Диаза.
Завуров считает драку команд Чимаева и Диаза постановкой
  • Gettyimages.ru

«Вы видели, как там кто-то дерётся? Например, я этого не видел. Когда дерутся пять на пять, всегда есть человек, который снимает на телефон. Здесь дрались 100 человек, и никто не снял видео и никуда его не закинул? Это же смешно. Я думаю, это просто какая-то игра», — приводит слова Завурова Mma.metaratings.ru.

Он также заявил, что Диаз не соперник Чимаеву и необходимо было что-то придумать для раскрутки боя. По его словам, в конкурентных боях зрители ждут, кто победит, в то время как в этой схватке исход уже всем понятен.

Журналист Ариэль Хельвани в соцсетях сообщил, что главными участниками инцидента стали Чимаев и Кевин Холланд. Между ними произошла стычка, которая вызвала эффект домино — к потасовке примкнули другие бойцы и их окружение.

Уайт был вынужден отменить пресс-конференцию.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до боя с Гилбертом Бёрнсом не проводил в октагоне весь бой.

Поединок Чимаев — Диаз состоится 10 сентября и станет главным событием в рамках турнира UFC 279.

Ранее стало известно, сколько людей было замешано в стычке между Чимаевым и Диазом.

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