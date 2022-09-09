Агент Педриньо считает, что футболист быстро адаптируется в России

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нового полузащитника «Локомотива» Педриньо, прокомментировал переезд футболиста в Россию.

«Педриньо — футболист топ-уровня, он просто туз в колоде любой команды. Он очень быстро адаптируется в России и скоро сможет появиться на поле», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Игрок выступал за «Аудакс Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе», «Ред Булл Брагантино» и «Америка Минейро». В текущем сезоне хавбек играл за «Америку». В 34 матчах он забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе Педриньо из «Америки» в «Локомотив».