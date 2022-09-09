Наумов считает Педриньо хорошим усилением для «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе бразильского полузащитника Педриньо из «Америки» в «Локомотив».

«Изначально бразильцы — это вещь хорошая. Селекционеры должны были его оценить. Бразильцы играть в футбол умеют. Педриньо перспективный, молодой, его можно продать. Это хороший вариант для усиления», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Габриель выступал за «Аудакс Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе», «Ред Булл Брагантино» и «Америка Минейро». В текущем сезоне хавбек играл за «Америку». В 34 матчах он забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Ранее Наумов высказал мнение, что «Факел» может добиться успеха в матче девятого тура чемпионата России с «Локомотивом».