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Наумов считает, что «Факел» может добиться успеха в матче с «Локомотивом»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение, что «Факел» может добиться успеха в матче девятого тура чемпионата России со столичной командой.
Наумов считает, что «Факел» может добиться успеха в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Если бы «Факел» назначил главного тренера до матча с «Локомотивом», я бы вполне уверенно прогнозировал, что воронежцы победят или хотя бы сыграют вничью. Очень уж симпатично играет команда, и я не очень понимаю увольнения Василенко. Но даже сейчас «Факел» может добиться успеха в предстоящей игре», — цитируют Наумова «Известия».

Он также подчеркнул, что у «Локомотива» нет командой игры. По его словам, железнодорожники могут победить из-за класса игроков.

«И непонятно, почему за это ответил только один из ассистентов, а не весь тренерский штаб», — заключил Наумов.

Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

Встреча между «Факелом» и «Локомотивом» пройдёт 11 сентября в Воронеже на стадионе «Центральный». Начало в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко может возглавить «Факел».

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