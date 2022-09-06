«РБ Спорт»: «Факел» с большой долей вероятности возглавит Черевченко

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко может возглавить «Факел».

«Факел» с большой долей вероятности возглавит Черевченко, сообщает «РБ Спорт».

6 сентября «Факел» объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера. Временно обязанности главного тренера клуба будет исполнять Дмитрий Пятибратов.

22 февраля текущего года стало известно, что клуб «Химки» уволил Черевченко с поста главного тренера команды. Он работал в «Химках» с сентября 2020 года.

«Факел» (четыре очка) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

Ранее Черевченко прокомментировал поражение «Химок» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».