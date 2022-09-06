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«РБ Спорт»: «Факел» с большой долей вероятности возглавит Черевченко

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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко может возглавить «Факел».
«РБ Спорт»: «Факел» с большой долей вероятности возглавит Черевченко
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Факел» с большой долей вероятности возглавит Черевченко, сообщает «РБ Спорт».

6 сентября «Факел» объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера. Временно обязанности главного тренера клуба будет исполнять Дмитрий Пятибратов.

22 февраля текущего года стало известно, что клуб «Химки» уволил Черевченко с поста главного тренера команды. Он работал в «Химках» с сентября 2020 года.

«Факел» (четыре очка) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

Ранее Черевченко прокомментировал поражение «Химок» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

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