«РБ Спорт»: «Факел» с большой долей вероятности возглавит Черевченко
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«Факел» с большой долей вероятности возглавит Черевченко, сообщает «РБ Спорт».
6 сентября «Факел» объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера. Временно обязанности главного тренера клуба будет исполнять Дмитрий Пятибратов.
22 февраля текущего года стало известно, что клуб «Химки» уволил Черевченко с поста главного тренера команды. Он работал в «Химках» с сентября 2020 года.
«Факел» (четыре очка) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.
Ранее Черевченко прокомментировал поражение «Химок» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».