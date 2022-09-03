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Черевченко — о поражении «Химок»: частые смены тренеров негативно влияют на игру

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Бывший тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение подмосковной команды в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
Черевченко — о поражении «Химок»: частые смены тренеров негативно влияют на игру
  • РИА Новости

«Не знаю, в чём проблема «Химок». Но я точно могу сказать, что дело не в тренерах. Думаю, что частые смены тренеров негативно влияют на игру. Каждый новый тренер, который приходит в команду, имеет своё видение игры и футбола», — цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, подмосковной команде будет очень тяжело в концовке сезона-2022/23.

«Там не только «Химки», многим командам будет непросто. Впереди ещё 22 игры, поэтому рассуждать ещё рано», — заключил Черевченко.

«Химки» в гостях уступили «Оренбургу» со счётом 1:3. В составе команды Марцела Лички мячи забили Владимир Сычевой (37-я минута), Химми Марин (39-я, 82-я). У подмосковного клуба отличился Александр Долгов (24-я).

«Химки» потерпели четвёртое поражение подряд в РПЛ после увольнения Сергея Юрана. Для Спартака Гогниева оно стало первым в дебютном матче.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника «Химок».

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