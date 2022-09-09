Хавбек Глушенков рассказал, что при Тедеско были самые сложные тренировки

Российский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков сообщил, что сложные тренировки в карьере были при экс-главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

«В каждом периоде были трудные тренировки. А потом, спустя время, смотришь и понимаешь, что там цветочки были по сравнению с тем, как работаешь сейчас. Но вообще вспоминаются сборы с Тедеско в «Спартаке». Очень серьёзные нагрузки — и по объёму, и по интенсивности. Но тогда было очень трудно», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Напомним, что немецкий тренер возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. До этого он работал в «Спартаке» с 2019 года. Он привёл команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2020/21.

25 июня «Спартак» объявил об уходе Глушенкова в «Крылья Советов».

Футболист провёл в составе «Крыльев Советов» 28 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее экс-тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сменил Тедеско на посту наставника «Лейпцига».