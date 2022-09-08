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Розе назначен новым главным тренером «РБ Лейпциг»

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Экс-тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сменил уволенного Доменико Тедеско на посту наставника «РБ Лейпциг».
Розе назначен новым главным тренером «РБ Лейпциг»
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Стороны заключили соглашение до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. Его контракт был рассчитан до 2023 года.

Розе в 2017—2019 годах возглавлял «Зальцбург», а в 2019—2021-м — мёнхенгладбахскую «Боруссию». До мая 2022 года руководил «Боруссией» из Дортмунда.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» на своём поле в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 1:4.

 

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