Розе назначен новым главным тренером «РБ Лейпциг»

Экс-тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сменил уволенного Доменико Тедеско на посту наставника «РБ Лейпциг».

Стороны заключили соглашение до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. Его контракт был рассчитан до 2023 года.

Розе в 2017—2019 годах возглавлял «Зальцбург», а в 2019—2021-м — мёнхенгладбахскую «Боруссию». До мая 2022 года руководил «Боруссией» из Дортмунда.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» на своём поле в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 1:4.