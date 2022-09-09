Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Трабзонспором» в меньшинстве

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвёл итоги первой игры группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором».

«Я увидел на поле именно то, что мы обсуждали с ребятами перед игрой. После красной карточки нам пришлось менять тактику, но и индивидуальные действия, и командная игра в нашем исполнении были очень хороши. Мы хотели победить, поэтому и не думали переходить в меньшинстве на оборонительную игру», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ференцвароша» на официальном сайте.

Он также подчеркнул, что поддержка болельщиков много значила в матче.

Игра группы Н на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Черчесова.

В составе венгерской команды мячи забили Токмак Нгуен (на пятой и 44-й минутах) и Адама Траоре (на 29-й минуте). В турецком клубе отличился Макси Гомес (на 40-й минуте) и Умут Бозок (на 71-й минуте).

«Ференцварош» в начале второго тайма остался в меньшинстве после удаления Эльдара Чивича (на 16-й минуте).

Ранее Черчесов отреагировал на информацию об увольнении наставника Марвина Комппера из тренерского штаба «Локомотива».