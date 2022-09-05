Черчесов высказался об увольнении Комппера из «Локомотива»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на информацию об увольнении наставника Марвина Комппера из тренерского штаба «Локомотива».

«Узнал об этом из интернета. Больше мне сказать на эту тему нечего. Кроме того, что все мои мысли сейчас о «Ференцвароше», а у нас в ближайшее время очень напряжённый график», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Комппера из тренерского штаба.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовкой команды и определением состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

Железнодорожники (девять очков) идут на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что после увольнения Комппера в клубе нужно отправлять в отставку всех без исключения.