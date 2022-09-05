Черчесов высказался об увольнении Комппера из «Локомотива»
«Узнал об этом из интернета. Больше мне сказать на эту тему нечего. Кроме того, что все мои мысли сейчас о «Ференцвароше», а у нас в ближайшее время очень напряжённый график», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Комппера из тренерского штаба.
Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовкой команды и определением состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.
Железнодорожники (девять очков) идут на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что после увольнения Комппера в клубе нужно отправлять в отставку всех без исключения.