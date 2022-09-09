Роднина: во многих федерациях понимают, что без россиян интерес к турнирам падает

Трёхкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что многие спортивные федерации понимают, что без российских спортсменов интерес к турнирам падает.

«Но одно дело, когда ты оказываешься в России или США, а другое — в государствах, не имеющих ни веса в мире фигурного катания, ни традиций, ни истории. Что же, можно поставить галочку. Такие фигуристы потом пишут о себе I am Olympian, подразумевая, что они ездили на ОИ. Но речь шла исключительно об участии, а не о завоевании медали», — заявила Роднина в интервью RT.

Она добавила, что преждевременно говорить о желании данных спортсменов обойти наложенные на Россию санкции, ведь в список попали люди, которые и близко не стояли к национальной команде.

«Делать выводы рановато. Это просто паника взрослых. Любое отстранение носит временный характер. Во многих федерациях — особенно в тех видах, где россияне доминируют, — понимают, что без них интерес к турнирам падает, меньше средств приходит от рекламодателей. Поверьте, все давно научились считать деньги», — добавила Роднина.

Ранее Роднина заявила, что в большинстве случаев решение о смене гражданства принимают не сами спортсмены, а их родители.