Роднина считает, что решение о смене спортивного гражданства принимали не сами фигуристы, а их родители

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что в большинстве случаев решение о смене гражданства принимают не сами спортсмены, а их родители.

«Думаю, тревожиться не о чем, поскольку лидеров в данном списке нет. В первую очередь речь следует вести о тревоге родителей. С другой стороны, для многих фигуристов это возможность прорваться на крупные соревнования. В России конкуренция очень жёсткая, а выступая за третьи страны, появляется шанс попасть на чемпионаты Европы, первенства мира и Олимпийские игры. Повторюсь, на мой взгляд, в большинстве случаев решение о смене спортивного гражданства принимали не сами фигуристы, а их родители. Мы уже переживали такой момент, когда распался СССР. Тогда ребята, которые даже рядом не стояли со сборной, начинали выступать за Казахстан, Белоруссию, Германию и т. д.», — заявила Роднина в интервью RT.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) скоро поймёт, что отсутствие россиян пагубно влияет на уровень конкуренции в спорте.