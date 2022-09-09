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Бутырская считает, что фигурное катание без россиян представить невозможно

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) скоро поймёт, что отсутствие россиян пагубно влияет на уровень конкуренции в спорте.
Бутырская считает, что фигурное катание без россиян представить невозможно
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Это очень тяжёлое время для российских спортсменов. У меня дочь занимается теннисом. И слава богу, что ITF не запретила россиянам играть и она может ездить на турниры. Большинству повезло меньше. Остаётся надеяться на лучшее. Не должно это продолжаться всю жизнь: рано или поздно санкциям придёт конец. Тем более что фигурное катание без россиян представить невозможно. Мне кажется, ISU скоро поймёт, что их отсутствие пагубно влияет и на уровень конкуренции, и на смотрибельность, и на интерес зрителей. Надо просто немного подождать. Одно дело — убрать россиян из футбола, другое — из фигурного катания», — заявила Бутырская в интервью RT.

Ранее Бутырская заявила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в сложившейся ситуации делает для спортсменов всё, чтобы улучшить для них условия.

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