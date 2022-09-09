Бутырская считает, что фигурное катание без россиян представить невозможно

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) скоро поймёт, что отсутствие россиян пагубно влияет на уровень конкуренции в спорте.

«Это очень тяжёлое время для российских спортсменов. У меня дочь занимается теннисом. И слава богу, что ITF не запретила россиянам играть и она может ездить на турниры. Большинству повезло меньше. Остаётся надеяться на лучшее. Не должно это продолжаться всю жизнь: рано или поздно санкциям придёт конец. Тем более что фигурное катание без россиян представить невозможно. Мне кажется, ISU скоро поймёт, что их отсутствие пагубно влияет и на уровень конкуренции, и на смотрибельность, и на интерес зрителей. Надо просто немного подождать. Одно дело — убрать россиян из футбола, другое — из фигурного катания», — заявила Бутырская в интервью RT.

Ранее Бутырская заявила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в сложившейся ситуации делает для спортсменов всё, чтобы улучшить для них условия.