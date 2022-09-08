Голкипер «Шахтёра»: Тимощуку путь обратно на Украину закрыт

Украинский голкипер донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов высказался о соотечественнике, тренере «Зенита» Анатолии Тимощуке.

«Мы хорошо знаем друг друга, но мои чувства к нему очень негативные. Он отвернулся от своей страны. Он сделал выбор и должен нести этот крест, но путь обратно в Украину ему закрыт», — цитирует Пятова Sportowe Fakty.

6 сентября «Шахтёр» в гостях разгромил «Лейпциг» в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА со счётом 4:1.

Напомним, что Тимощук с 2017 года работает ассистентом тренера в «Зените».

Ранее Борис Игнатьев заявил, что «Зенит» — единоличный фаворит РПЛ.