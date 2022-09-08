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Борис Игнатьев считает, что «Зенит» — единоличный фаворит РПЛ

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Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что «Зенит» — главный фаворит в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» — единоличный фаворит РПЛ. Очки и места формируются на основе игры: качественной и творческой. «Зенит» намного сильнее преследователей. Команда была увереннее и качественнее в игре со «Спартаком», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках восьмого тура РПЛ завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые не проигрывают столичному клубу в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

Санкт-петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» (16) — шестой, ЦСКА (17) — второй.

Ранее Властимил Петржела заявил, что был бы готов сделать ставку в размере €1 млн на победу «Зенита» в чемпионате России.

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