Петржела: я бы поставил €1 млн на победу «Зенита» в РПЛ — ставка выиграет

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что был бы готов сделать ставку в размере €1 млн на победу петербургской команды в чемпионате России.

«Если бы мне дали €1 млн, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что не сомневается в чемпионстве «Зенита».

«Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы, — их доминирование может продолжаться очень и очень долго», — заключил Петржела.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках восьмого тура РПЛ завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16), ЦСКА (17) — второй.

Ранее бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказал мнение о конкуренции «Спартака» и «Зенита» за чемпионство в сезоне-2022/23.