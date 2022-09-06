Хачатурянц считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказал мнение о конкуренции «Спартака» и «Зенита» за чемпионство в сезоне-2022/23.

«Преимущество «Зенита» над «Спартаком» было значительным. Статистика матча это подтверждает. На данный момент я убеждён в том, что у петербуржцев нет не единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ. Его просто не существует», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16), ЦСКА (17) — второй.

Ранее российский арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Павла Кукуяна в матче восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».