The Sun: Тухель просил руководство «Челси» о втором шансе

Стали известны подробности увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского «Челси».

По информации The Sun, тренер прибыл на тренировочную базу, где узнал о своём увольнении. Отмечается, что Тухель просил дать ему второй шанс, но руководство не пошло на уступки. После этого специалист в шокированном состоянии собрал вещи и покинул базу.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Юрген Клопп заявил, что не ожидает увольнения после разгромного поражения «Ливерпуля» от «Наполи».