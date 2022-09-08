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Баскетболист Дончич судится с матерью из-за товарного знака

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Словенский баскетболист Лука Дончич подал прошение в Ведомство США по патентам и товарным знакам.

Как сообщает Dallas Morning News, спортсмен пытается отменить регистрацию товарного знака «LUKA DONCIC 7», которым владеет его мать Мирьям Потербин.

Баскетболист разрешил использовать бренд в ноябре 2018 года, однако в 2021 году он отправил матери письменное уведомление о том, что запрещает использовать товарный знак, потому что хочет развивать бренд самостоятельно.

В сентябре 2021 Дончич представил собственный логотип. Компания баскетболиста дважды подавала заявку на патент, однако получала отказ из-за существующего товарного знака «LUKA DONCIC 7».

Ранее Дончич установил новый рекорд XXI века по количеству очков в матче чемпионата Европы — 2022.

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