Баскетболист Дончич судится с матерью из-за товарного знака

Словенский баскетболист Лука Дончич подал прошение в Ведомство США по патентам и товарным знакам.

Как сообщает Dallas Morning News, спортсмен пытается отменить регистрацию товарного знака «LUKA DONCIC 7», которым владеет его мать Мирьям Потербин.

Баскетболист разрешил использовать бренд в ноябре 2018 года, однако в 2021 году он отправил матери письменное уведомление о том, что запрещает использовать товарный знак, потому что хочет развивать бренд самостоятельно.

В сентябре 2021 Дончич представил собственный логотип. Компания баскетболиста дважды подавала заявку на патент, однако получала отказ из-за существующего товарного знака «LUKA DONCIC 7».

Ранее Дончич установил новый рекорд XXI века по количеству очков в матче чемпионата Европы — 2022.