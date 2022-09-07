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Дончич установил рекорд XXI века в матче Евробаскета-2022 по количеству очков

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Словенский баскетболист Лука Дончич установил новый рекорд XXI века по количеству очков в матче чемпионата Европы — 2022.
Дончич установил рекорд XXI века в матче Евробаскета-2022 по количеству очков
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Международной федерации баскетбола (FIBA), уникальное достижение случилось в матче пятого тура с командой Франции. Спортсмен набрал 47 очков, совершив семь подборов и отдав пять результативных передач.

Предыдущий рекорд установил немец Дирк Новицки. Ему удалось заработать 43 очка в матче со сборной Испании в 2001 году.

Наивысшее достижение по данному показателю принадлежит бельгийцу Эдди Террасу, набравшему 63 очка в 1957 году.

Ранее Дончич эмоционально отреагировал на то, что его команда уступала сборной Боснии и Герцеговины в матче третьего тура чемпионата Европы — 2022.

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