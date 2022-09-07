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Николсон обратился к россиянам перед поединком с Вагабовым

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Американский боец Алекс Николсон обратился к россиянам перед поединком с чемпионом AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагабом Вагабовым.
Николсон обратился к россиянам перед поединком с Вагабовым
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«С вами Алекс «Спартанец» Николсон. Очень рад посетить Москву, Россию и устроить шоу! Вагаб, скоро увидимся!» — цитирует Николсона РЕН ТВ.

На счету Вагабова 29 побед (18 — нокаутом) в MMA, одно поражение и одна ничья. Американец провёл 32 боя и одержал 18 побед.

Поединок между Николсоном и Вагабовым в тяжелом весе возглавит кард соревнований в Москве 30 сентября.

Ранее Вагабов провёл бой с Павлом Шульским в рамках промоушена «Наше дело».

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