Фигурист Игнатов: произвольная программа у меня «Великий Гэтсби», чуть-чуть усложнённая

Российский фигурист Макар Игнатов высказался о подготовке к новому сезону после контрольных прокатов в Санкт-Петербурге.

«Произвольная программа у меня «Великий Гэтсби». Никита Михайлов ставил программу, он мне её и предложил. Контент будет чуть-чуть усложнённый, в этом сезоне мы один четверной перекинули во вторую половину и с двумя акселями потихонечку в усложнение уходим», — цитирует Игнатова Sport24.

22-летний фигурист завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).

17 августа заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что Дмитрий Алиев и Игнатов нормально готовы на текущий момент.

Ранее сообщалось, что 19-летний фигурист Роман Савосин может сменить спортивное гражданство.