Фигурист Игнатов: произвольная программа у меня «Великий Гэтсби», чуть-чуть усложнённая
- РИА Новости
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«Произвольная программа у меня «Великий Гэтсби». Никита Михайлов ставил программу, он мне её и предложил. Контент будет чуть-чуть усложнённый, в этом сезоне мы один четверной перекинули во вторую половину и с двумя акселями потихонечку в усложнение уходим», — цитирует Игнатова Sport24.
22-летний фигурист завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).
17 августа заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что Дмитрий Алиев и Игнатов нормально готовы на текущий момент.
Ранее сообщалось, что 19-летний фигурист Роман Савосин может сменить спортивное гражданство.