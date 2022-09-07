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Фигурист Игнатов: произвольная программа у меня «Великий Гэтсби», чуть-чуть усложнённая

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Российский фигурист Макар Игнатов высказался о подготовке к новому сезону после контрольных прокатов в Санкт-Петербурге.
Фигурист Игнатов: произвольная программа у меня «Великий Гэтсби», чуть-чуть усложнённая
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Произвольная программа у меня «Великий Гэтсби». Никита Михайлов ставил программу, он мне её и предложил. Контент будет чуть-чуть усложнённый, в этом сезоне мы один четверной перекинули во вторую половину и с двумя акселями потихонечку в усложнение уходим», — цитирует Игнатова Sport24.

22-летний фигурист завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).

17 августа заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что Дмитрий Алиев и Игнатов нормально готовы на текущий момент.

Ранее сообщалось, что 19-летний фигурист Роман Савосин может сменить спортивное гражданство.

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