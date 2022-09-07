РИА Новости: фигурист Савосин планирует выступать за Казахстан

19-летний фигурист Роман Савосин может сменить спортивное гражданство.

Фигурист Савосин планирует сменить спортивное гражданство на казахстанское, сообщает источник РИА Новости.

Савосин является серебряным призёром юниорского чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года.

Тренером Савосина является Алексей Четверухин.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду 2024 года в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Российская фигуристка Мария Дмитриева приняла решение сменить спортивное гражданство на израильское. 14-летняя спортсменка занимается в группе Сергея Розанова. Дмитриева заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди юниоров. Спортсменка способна исполнить тройной аксель.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался по ситуации со сменой спортивного гражданства российскими спортсменами.