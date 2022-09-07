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«Торпедо» подписало контракт с сербским защитником Рогановичем

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21-летний сербский защитник Боян Роганович продолжит карьеру в «Торпедо».
«Торпедо» подписало контракт с сербским защитником Рогановичем
  • Legion-Media
  • © MN Press Photo

«Торпедо» объявило о подписании контракта с защитником Рогановичем на своём официальном сайте.

Отмечается, что детали трансфера и условия контракта не уточняются.

21-летний футболист выступал за «Кукарицки» и «Титоград». В сезоне-2021/22 он провёл за «Кукарицки» 41 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший тренер московского «Торпедо» Виктор Лосев рассказал, как на игроков повлиял приход в клуб Ильи Геркуса.

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