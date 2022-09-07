«Торпедо» подписало контракт с сербским защитником Рогановичем
- Legion-Media
- © MN Press Photo
«Торпедо» объявило о подписании контракта с защитником Рогановичем на своём официальном сайте.
Отмечается, что детали трансфера и условия контракта не уточняются.
21-летний футболист выступал за «Кукарицки» и «Титоград». В сезоне-2021/22 он провёл за «Кукарицки» 41 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал семь результативных передач.
Ранее бывший тренер московского «Торпедо» Виктор Лосев рассказал, как на игроков повлиял приход в клуб Ильи Геркуса.