Бывший тренер «Торпедо»: с приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус

Бывший тренер московского «Торпедо» Виктор Лосев рассказал, как на игроков повлиял приход в клуб Ильи Геркуса.

«Когда зашёл Геркус, то уже пошёл другой процесс. Какие-то другие цели, наверное, ставились. Стало понятно, под кого этот приход. Всё стало рушиться на глазах. С приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус: ребята не понимали, что с ними будет», — цитирует Лосева «Чемпионат».

18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.

Илья Геркус был назначен новым президентом клуба, сменив на посту Дениса Маслова.

Ранее Андрей Канчельскис назвал безобразным судейство в матче «Торпедо» — «Ростов».