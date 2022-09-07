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Бывший тренер «Торпедо»: с приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус

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Бывший тренер московского «Торпедо» Виктор Лосев рассказал, как на игроков повлиял приход в клуб Ильи Геркуса.
Бывший тренер «Торпедо»: с приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус
  • РИА Новости

«Когда зашёл Геркус, то уже пошёл другой процесс. Какие-то другие цели, наверное, ставились. Стало понятно, под кого этот приход. Всё стало рушиться на глазах. С приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус: ребята не понимали, что с ними будет», — цитирует Лосева «Чемпионат».

18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.

Илья Геркус был назначен новым президентом клуба, сменив на посту Дениса Маслова.

Ранее Андрей Канчельскис назвал безобразным судейство в матче «Торпедо» — «Ростов».

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