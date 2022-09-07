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В ЦСКА опровергли слух о заключении контракта с Федотовым

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Президент ЦСКА Игорь Есмантович опроверг слухи о том, что армейский клуб может заключить или уже заключил контракт с вратарём Иваном Федотовым.
В ЦСКА опровергли слух о заключении контракта с Федотовым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Никаких юридических норм и правовых актов для того, чтобы ЦСКА подписал контракт с военнослужащим Иваном Федотовым, на сегодняшний день не существует. А репортёрам, которые распространяют слухи и пиарятся для того, чтобы Иван Федотов находился в информационном поле, должно быть стыдно при вбрасывании этой информации», — цитирует Есмантовича «Чемпионат».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфия Флайерз».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что российские игроки на Кубке мира по хоккею, который планируется провести в 2024 году, должны выступать отдельной командой.

 

 

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