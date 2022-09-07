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Карпин: Захаряну нужно пробовать, вернуться он всегда успеет

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал сорвавшийся трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».
Карпин: Захаряну нужно пробовать, вернуться он всегда успеет
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Он играл против нас в матче Кубка России. Это было за день до того, как сообщили, что трансфер не состоится. Он играл в Ростове, после игры перекинулись парой фраз. Абсолютно нормальное состояние, где-то было сожаление из-за того, что это не свершилось. Готов он или не готов к такому переходу, можно проверить в одном случае — уехать туда и попробовать. Мне кажется, пробовать нужно однозначно. Вернуться сюда он всегда успеет», — рассказал Карпин.

Ранее Вячеслав Колосков поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих матчах.

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