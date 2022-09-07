военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Карпин: рассматривали вариант сыграть матч с блогерской командой

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился, каких соперников рассматривали для национальной команды.
Карпин: рассматривали вариант сыграть матч с блогерской командой
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

«В принципе, как вариант рассматривали. Рассматривали даже возможность сыграть выставочный матч с клубом, например, предложил ради шутки, хотя это поддержку могло бы и иметь, сыграть с «Ростовом». Тогда с одной скамейки руководил бы обеими командами. Был также вариант сделать две сборные, без разделения на первую и вторую, сыграть между собой. Был вариант провести матч сборной России со звёздами РПЛ. Как вариант это проговаривали. Не нашли соперников. Поэтому пока эти идеи на паузе.
Сыграть с командой Медиалиги тоже как вариант. Но я думаю, это больше похоже на шоу. Эти команды сейчас участвуют в Кубке, это вызывает интерес, как мне кажется, больше у молодой аудитории и у вас, журналистов. Про другие любительские команды вы не говорите, а про этих пишете», — рассказал Карпин.

Он также предположил, почему блогерские команды обыгрывают клубы Второй лиги.

«Вы сами всё понимаете. Вы их называете блогерскими командами, но там все бывшие футболисты и те, кто занимался футболом. Им выгоднее идти играть за команды Медиалиги, чем Второй лиги. Потому что там бабок больше», — отметил тренер.

Ранее Вячеслав Колосков поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить