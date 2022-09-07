Карпин: сыграть с Киргизией в нынешних условиях — это успех

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о предстоящем матче с командой Киргизии.

«Насколько это необходимо, даже говорить не стоит. Это необходимо на 300%. Показать, что мы есть, мы живы, у нас есть сборная. Да, сыграть с Киргизией в Бишкеке. Но давайте не будем друг друга обманывать. Сыграть в нынешних условиях с Киргизией — это успех. В расширенном списке были бы ещё люди, но некоторые травмировались, тот же Черников. Понятно, что 35 человек на одну игру не нужно. Окончательный список будет 23 полевых, наверное, три вратаря. Но по вратарям все вопросы к Виталию Витальевичу», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Он также подробнее рассказал о футболистах, которые были впервые вызваны в сборную России.

«Есть ребята, которых мы ещё не вызывали. Первое приглашение в сборную — прийти, познакомиться. Сейчас у нас нет ни одного игрока старше 30 лет. Пока никто не знает, когда случится наше возвращение к международным матчам. Взрослых ребят мы знаем. Фёдор Смолов травмирован, смысла вызывать его нет. А молодых ребят вызвать, которые ещё не почувствовали атмосферу сборной, есть смысл», — отметил тренер.

Матч с командой Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Вячеслав Колосков поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих матчах.