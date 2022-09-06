военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Милан» и «Зальцбург» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Короткая ссылка
«Милан» и «Зальцбург» не смогли выявить победителя в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра группы Е на стадионе «Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге завершилась со счётом 1:1.

В составе австрийской команды мяч забил Ноа Окафор (28-я минута). В итальянской команде отличился Алексис Салемакерс (40-я).

«Зальцбург» в следующем матче 14 сентября в гостях сыграет с «Челси». «Милан» в этот же день примет загребское «Динамо».

В параллельном матче группы Н «Бенфика» переиграла «Маккаби» из Хайфы (2:0).

Ранее защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, что хотел бы с командой выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить