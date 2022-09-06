«Милан» и «Зальцбург» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Игра группы Е на стадионе «Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге завершилась со счётом 1:1.
В составе австрийской команды мяч забил Ноа Окафор (28-я минута). В итальянской команде отличился Алексис Салемакерс (40-я).
«Зальцбург» в следующем матче 14 сентября в гостях сыграет с «Челси». «Милан» в этот же день примет загребское «Динамо».
В параллельном матче группы Н «Бенфика» переиграла «Маккаби» из Хайфы (2:0).
Ранее защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, что хотел бы с командой выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.