«Милан» и «Зальцбург» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

«Милан» и «Зальцбург» не смогли выявить победителя в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра группы Е на стадионе «Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге завершилась со счётом 1:1.

В составе австрийской команды мяч забил Ноа Окафор (28-я минута). В итальянской команде отличился Алексис Салемакерс (40-я).

«Зальцбург» в следующем матче 14 сентября в гостях сыграет с «Челси». «Милан» в этот же день примет загребское «Динамо».

В параллельном матче группы Н «Бенфика» переиграла «Маккаби» из Хайфы (2:0).

Ранее защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, что хотел бы с командой выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.