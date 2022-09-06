Дортмундская «Боруссия» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов
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Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Эдина Терзича.
В составе немецкой команды мячи забили Марко Ройс (35-я минута), Рафаэл Геррейру (42-я), Джуд Беллингем (83-я).
«Боруссия» в матче второго тура 14 сентября в гостях сыграет с «Манчестер Сити». «Копенгаген» в этот же день примет на своём поле «Севилью».
Ранее защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, что хотел бы с командой выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.