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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов

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Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Копенгагену» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов
  • AP
  • © Martin Meissner

Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Эдина Терзича.

В составе немецкой команды мячи забили Марко Ройс (35-я минута), Рафаэл Геррейру (42-я), Джуд Беллингем (83-я). 

«Боруссия» в матче второго тура 14 сентября в гостях сыграет с «Манчестер Сити». «Копенгаген» в этот же день примет на своём поле «Севилью».

Ранее защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, что хотел бы с командой выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

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