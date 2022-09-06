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Прививкова рассказала, каким тренером была Андрианова

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Российская кёрлингистка Людмила Прививкова поделилась воспоминаниями каким тренером была Ольга Андрианова.
Прививкова рассказала, каким тренером была Андрианова
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Как тренер, она была очень строгая и жёсткая. Мне кажется, в спорте это правильно. Дисциплина должна стоять превыше всего. Но в то же время вне тренировок она доброжелательно относилась к воспитанникам. Когда мы ездили на международные выезды, всегда старалась, чтобы дети побольше увидели, воспользовались этой возможностью. Пыталась вывести нас на экскурсию, погулять по городу, показать достопримечательности, а не только каток и отель. За пределами льда она всегда была очень внимательной к нам», — сообщила Прививкова RT.

Ранее Прививкова рассказала, что бывший главный тренер сборной России Ольга Андрианова сделала большой вклад в популяризацию спорта.

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