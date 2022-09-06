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Кечинов — о травме Мартинса: это будет не так ощутимо, как потеря Мозеса

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал травму хавбека красно-белых Кристофера Мартинса Перейры.
Кечинов — о травме Мартинса: это будет не так ощутимо, как потеря Мозеса
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Уже был наигранный состав, которые последние игры выходил, поэтому это потеря. Но есть футболисты, которые его заменят. Это будет не так ощутимо, как потеря Мозеса. Думаю, наши россияне заменят и не сделают сильно хуже», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Он также отметил, что выбывание любого игрока основного состава — это потеря. По его словам, это сильно сказывается на команде.

Мартинс получил травму во время матча «Спартак» — «Зенит».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Мартинс в игре отметился голевой передачей на Александра Соболева. Футболист был заменён на 67-й минуте матча.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее в «Спартаке» рассказали о характере травмы Мартинса после матча восьмого тура чемпионата России с «Зенитом».

 

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