Норманн стал игроком «Динамо»
- РИА Новости
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Футболист будет выступать за «Динамо» на правах аренды, сообщает официальный сайт бело-голубых. Отмечается, что срок соглашения рассчитан на один год с правом выкупа.
Полузащитник будет выступать под 17-м номером.
Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен принял решение не вызывать Норманна в национальную команду из-за трансфера хавбека в «Динамо».
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что Норманн не получит вызов в сборную Норвегии из-за перехода в «Динамо».