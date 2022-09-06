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Норманн стал игроком «Динамо»

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«Динамо» объявило о подписании контракта с норвежским хавбеком «Ростова» Матиасом Норманном.
Норманн стал игроком «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Футболист будет выступать за «Динамо» на правах аренды, сообщает официальный сайт бело-голубых. Отмечается, что срок соглашения рассчитан на один год с правом выкупа.

Полузащитник будет выступать под 17-м номером.

Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен принял решение не вызывать Норманна в национальную команду из-за трансфера хавбека в «Динамо».

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что Норманн не получит вызов в сборную Норвегии из-за перехода в «Динамо».

 

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