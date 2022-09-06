Evening Standard: вратарь «Челси» Менди отклонил предложение по продлению контракта с клубом

30-летний вратарь Эдуард Менди отклонил предложение по продлению контракта с «Челси».

Это связано с тем, что по новому соглашению сенегальскому вратарю предлагают зарабатывать меньше его дублёра Кепы Аррисабалаги, сообщает Evening Standard.

Уточняется, что Аррисабалага в настоящее время зарабатывает €221 тыс., Менди же предложили соглашение на худших условиях.

30-летний Менди известен по выступлениям за «Реймс», «Ренн». С 2020 года он защищает цвета «Челси», за который провёл 99 матчей во всех турнирах, пропустил 78 мячей и 49 раз отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов продлить контракт с защитником Рисом Джеймсом до 2028 года.