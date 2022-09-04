Источник: «Челси» готов продлить контракт с защитником Джеймсом до 2028 года

Защитник «Челси» Рис Джеймс может продлить контракт с лондонским клубом.

Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Уточняется, что руководство клуба готово предложить 22-летнему англичанину соглашение до лета 2028-го.

Контракт защитника с клубом на данный момент рассчитан до 2025 года.

22-летний Джеймс является воспитанником «Челси». В сезоне-2021/22 он провёл 39 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» нанёс поражение «Вест Хэму» в лондонском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу.