военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Источник: «Челси» готов продлить контракт с защитником Джеймсом до 2028 года

Короткая ссылка
Защитник «Челси» Рис Джеймс может продлить контракт с лондонским клубом.

Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Уточняется, что руководство клуба готово предложить 22-летнему англичанину соглашение до лета 2028-го.

Контракт защитника с клубом на данный момент рассчитан до 2025 года.

22-летний Джеймс является воспитанником «Челси». В сезоне-2021/22 он провёл 39 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» нанёс поражение «Вест Хэму» в лондонском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить