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«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ

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«Челси» нанёс поражение «Вест Хэму» в лондонском дерби в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу.
«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • AFP

Игра, которая прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Томаса Тухеля.

В составе синих мячи забили Бен Чилуэлл (76-я минута), Кай Хаверц (88-я). У молотобойцев отличился Майкл Антонио (62-я).

«Челси» (десять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Вест Хэм» (четыре) идёт на 17-й позиции.

Ранее сообщалось, что гол Джейдона Санчо принёс победу «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Лестером».

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