Гол Санчо принёс победу «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Лестером»

«Манчестер Юнайтед» в гостях нанёс поражение «Лестеру» в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Эрика тен Хага.

Победный мяч забил Джейдон Санчо (на 23-й минуте).

Форвард МЮ Криштиану Роналду не попал в стартовый состав. 37-летний португалец появился на поле в середине второго тайма, на 86-й минуте.

«Манчестер» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Лестер» (одно очко) располагается на 20-й позиции.

Ранее сообщалось, что Марсело близок к трансферу в «Лестер».